Le Doubs passe en alerte sécheresse

Le département du Doubs, placé en « vigilance sécheresse » le 2 juin 2026, voit le niveau de ses nappes et rivières baisser fortement au regard de l’absence de pluie et des températures élevées, indique la préfecture du Doubs dans un communiqué. Le Doubs en aval de ses pertes vers la Loue est à sec depuis près d’une semaine malgré un soutien du lac de Saint Point.

Par ailleurs, des tensions sur les réseaux d’eau potable sont déjà observées sur le nord Franche-Comté et dans le Pays de Maiche. Sur ce dernier secteur, quelques communes, approvisionnées uniquement par des petites sources karstiques, pourraient être alimentées en camion citerne dans les jours à venir.

L’entrée en vigilance canicule du département depuis le mercredi 17 juin pour une durée significative conduira à une accélération des tensions des ressources déjà observées. Face à cette situation, et afin de préserver la ressource en eau, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a décidé de placer le département en « Alerte sécheresse ».

Ce niveau entraîne l’application de mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département à partir d’aujourd’hui. Ces restrictions concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries et agriculteurs.