Le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort en vigilance orange pour risques d’orages

Météo orage pluie vigilance
Des nuages menaçants sur les ballons des Vosges du sud en août 2025. (Le Trois | P.-Y.R.)

Météo France annonce des orages à partir de 16 h, dans le Doubs et la Haute-Saône, de 18 h dans le Territoire de Belfort, avec des risques de fortes précipitations.

Météo France a étendu ce mercredi matin à 6 h sa vigilance orange pour risques d’orages aux départements de la Haute-Saône et du Doubs, ainsi qu’à la Cote d’Or, à partir de 16 h. Le Territoire de Belfort a été passé en vigilance orange dans le bulletin de 10 h , pour un début d’alerte à partir de 18 h (le Haut-Rhin et les Vosges également, portant ainsi à 28 le nombre de départements en vigilance orange). Météo France  estime l’heure de fin de l’épisode orageux à 6 h, demain jeudi, pour les départements francs-comtois.
Dans un communiqué, la préfecture du Doubs indique que « ces orages sont caractérisés par de très fortes intensités de pluie, de 15 à 30 mm en une heure, voire ponctuellement plus. Par succession de plusieurs orages, les cumuls de pluie sur l’ensemble de l’épisode s’élèvent par endroits entre 20 et 40 mm et peuvent dépasser localement 50 mm. D’autres phénomènes ponctuellement forts peuvent se produire, comme de la grêle de petite taille et des rafales de vent de 60 à 80 km/h. »
Même tonalité du côté de la préfecture de la Haute-Saône : « Sous ces orages locaux, on attend en particulier : de très fortes intensités de pluie (20 à 40 mm de pluie en 1 heure, très ponctuellement jusque 50 mm) ; de la grêle de taille petite à moyenne ; des rafales de vent entre 60 et 80 km/h, pouvant ponctuellement dépasser 100 km/h. »

Conseils de prudence

Les préfectures rappellent les conseils de prudences en cas de risques d’orages:
limitez vos déplacements et mettez-vous à l’abri;

  • évitez les activités de plein air et les sorties en montagne, en forêt ou près des cours d’eau
  • ne vous abritez pas sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi. Abritez-vous dans un bâtiment en dur à défaut de votre véhicule
  • ne courez pas pour éviter la foudr
  • ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au so
  • évitez d’utiliser votre téléphone et les appareils électrique
  • mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés

Pour vous tenir informés de l’évolution de la situation, consultez les sites internet suivants : https://vigilance.meteofrance.fr/fr

La carte de vigilance de Météo France place ce mercredi 27 août les quatre départements francs-comtois en vigilance orange pour risque d'orages (doc Météo France)
La carte de vigilance de Météo France place ce mercredi 27 août les quatre départements francs-comtois en vigilance orange pour risque d'orages (doc Météo France)

Nos derniers articles

44 nouveaux étudiants de l'Esta Belfort, dont 17 jeunes filles, participent à une semaine d'intégration au 1er Régiment d'Artillerie. (Photo Le Trois | P.-Y.R.)

Bourogne : le 1er RA apprend la cohésion aux étudiants et lycéens

44 nouveaux étudiants de l’Esta de Belfort et 24 lycéens des Huisselets à Montbéliard passent la semaine au 1er Régiment d’Artillerie (RA), à Bourgogne. Cette période militaire d’intégration quelque peu sportive doit leur permettre d’acquérir un esprit de corps et de dépassement de soi.
Une course landaise, en 2023. | ©Charly Triballeau - AFP

Plainte, banderoles lacérées : Errevet s’embrase autour des vachettes landaises

À Errevet, petit village de Haute-Saône, le premier événement du comité des fêtes, incluant des vachettes landaises, suscite la polémique. Banderoles lacérées, pétition et menaces reflètent la colère des défenseurs des animaux.
L'eau potable du Grand Belfort est captée à Sermamagny et provient de la Savoureuse. | ©Le Trois - L.C.

Une application pour suivre l’état des rivières en Franche-Comté

Connaître l’état écologique d’une rivière, repérer les poissons qui la peuplent ou trouver un lieu de baignade surveillé : c’est ce que propose la nouvelle version de l’application « Qualité Rivière », disponible gratuitement depuis ce 25 août.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC