Le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort en vigilance orange pour risques d’orages

Météo France a étendu ce mercredi matin à 6 h sa vigilance orange pour risques d’orages aux départements de la Haute-Saône et du Doubs, ainsi qu’à la Cote d’Or, à partir de 16 h. Le Territoire de Belfort a été passé en vigilance orange dans le bulletin de 10 h , pour un début d’alerte à partir de 18 h (le Haut-Rhin et les Vosges également, portant ainsi à 28 le nombre de départements en vigilance orange). Météo France estime l’heure de fin de l’épisode orageux à 6 h, demain jeudi, pour les départements francs-comtois.

Dans un communiqué, la préfecture du Doubs indique que « ces orages sont caractérisés par de très fortes intensités de pluie, de 15 à 30 mm en une heure, voire ponctuellement plus. Par succession de plusieurs orages, les cumuls de pluie sur l’ensemble de l’épisode s’élèvent par endroits entre 20 et 40 mm et peuvent dépasser localement 50 mm. D’autres phénomènes ponctuellement forts peuvent se produire, comme de la grêle de petite taille et des rafales de vent de 60 à 80 km/h. »

Même tonalité du côté de la préfecture de la Haute-Saône : « Sous ces orages locaux, on attend en particulier : de très fortes intensités de pluie (20 à 40 mm de pluie en 1 heure, très ponctuellement jusque 50 mm) ; de la grêle de taille petite à moyenne ; des rafales de vent entre 60 et 80 km/h, pouvant ponctuellement dépasser 100 km/h. »