La Ressourcerie 90 ouvre un nouveau magasin à Danjoutin

Rendez-vous le 31 janvier pour l’inauguration. Ou à partir du 1er février pour chiner. La Ressourcerie 90 ouvre un nouveau magasin permanent à Danjoutin. Cette ressourcerie proposera une large gamme de produits de seconde main, allant des meubles aux vêtements, en passant par les jouets et la décoration.

Qu’est-ce qu’une ressourcerie ? C’est un lieu dédié à la collecte, à la réparation et à la revente d’objets. Elle permet de réduire les déchets en offrant une seconde vie aux articles qui auraient autrement été jetés. La Ressourcerie 90 s’inscrit dans cette dynamique en valorisant les dons des habitants. Les objets collectés sont triés, réparés si nécessaire, puis mis en vente à des prix accessibles. « Grâce à vos dons et à notre expertise, nous donnons une seconde vie à ces objets, tout en sensibilisant à l’importance du réemploi et de la réduction des déchets », explique la Ressourcerie 90.

Au-delà de son action écologique, la Ressourcerie est aussi un outil d’insertion sociale. Le magasin de Danjoutin permettra à une dizaine de salariés en parcours d’insertion de développer leurs compétences dans des métiers comme la vente ou la logistique, favorisant ainsi leur retour à l’emploi.