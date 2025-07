La Franche-Comté en vigilance orange cet après-midi

Météo France a étendu ce dimanche matin sa zone de vigilance orange pour orages aux départements de la Saône-et-Loire, du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, pour un début d’évènement à partir de 13 h ce dimanche.

Cette vague orageuse va d’abord toucher « les départements de la Meuse, la Haute-Marne, de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire « , indique le bulletin de vigilance de Météo France. Elle va ensuite se déplacer vers l’est « pour toucher la Franche-Comté et l’est de la Lorraine à partir de 15 h, et enfin se décaler sur l’Alsace en fin d’après-midi. Sur l’est de la Franche-Comté et sur l’Alsace, d’autres orages localement forts peuvent éclater plus précocement dès le début d’après-midi. Les orages se montrent localement violents et peuvent s’accompagner des phénomènes suivants :

des rafales de vent souvent comprises entre 70 et 90 km/h et pouvant atteindre très ponctuellement les 100 à 120 km/h

des intensités pluvieuses de l’ordre de 15 à 30 mm en peu de temps voire très localement jusqu’à près de 40 mm en une heure

des chutes de grêle de petite taille, voire moyenne (1 à 3 cm localement un peu plus)

et une densité de foudroiement particulièrement marquée.

Ces orages s’évacuent vers l’Allemagne vers 20 h, mais pourront être suivis par des averses et d’autres orages nettement moins virulents entre la soirée et le début de nuit de dimanche à lundi. »