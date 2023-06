Belfort : la chaufferie des Glacis alimente 76% du quartier avec de l’énergie renouvelable

Dans le quartier des Glacis à Belfort, la nouvelle chaufferie rénovée depuis un an permet d’assurer le chauffage des bâtiments et les besoins en eau chaude avec un système de réseau de chaleur alimenté au bois-énergie. À l’occasion de l’inauguration et d’une visite de celle-ci, mardi 27 juin, on fait le point sur quelques spécificités de cette chaufferie.