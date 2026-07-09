Haute-Saône : pas de feux d’artifice pour le 14-Juillet

La Haute-Saône est en vigilance orange pour les feux de forêt, le préfet vient de prendre un arrêté pour interdire les feux d’artifice et plus largement les « feux festifs ».

La canicule et la sécheresse auront raison des feux d’artifice du 14-Juillet, cette année en Haute-Saône : le préfet vient de prendre un arrêté pour les interdire jusqu’au 19 juillet : « Le département de la Haute-Saône évoluant au niveau de vigilance orange « feux de forêt » et à celui de vigilance orange canicule à compter du jeudi 9 juillet 2026 à 12 h, le préfet de la Haute-Saône a pris un arrêté préfectoral interdisant temporairement les spectacles pyrotechniques, les feux d’artifice et les feux festifs sur l’ensemble du territoire départemental du jeudi 9 juillet 2026 à 12 h au dimanche 19 juillet 2026 inclus, » annonce un communiqué de la préfecture de Haute-Saône.

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« Cette décision intervient dans un contexte de forte sécheresse, marqué par des températures élevées, un assèchement important de la végétation et des sols, ainsi que par l’absence de précipitations annoncées pour les prochains jours. Le département est, par ailleurs, placé en alerte sécheresse depuis le 25 juin 2026 : plusieurs feux de chaumes ont déjà été recensés ces derniers jours, détruisant plusieurs dizaines d’hectares d’espaces naturels et de cultures », justifie le communiqué de la préfecture de Haute-Saône.

La préfecture explique également que cette mesure vise à préserver la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours, particulièrement sollicités. Sont ainsi strictement interdits, sur l’ensemble des espaces publics et privés de plein air du département :

  • les spectacles pyrotechniques
  • les tirs de feux d’artifice et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories F1 à F4 et T1 et T2
  • l’allumage des feux festifs

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