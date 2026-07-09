Haute-Saône : pas de feux d’artifice pour le 14-Juillet

« Cette décision intervient dans un contexte de forte sécheresse, marqué par des températures élevées, un assèchement important de la végétation et des sols, ainsi que par l’absence de précipitations annoncées pour les prochains jours. Le département est, par ailleurs, placé en alerte sécheresse depuis le 25 juin 2026 : plusieurs feux de chaumes ont déjà été recensés ces derniers jours, détruisant plusieurs dizaines d’hectares d’espaces naturels et de cultures », justifie le communiqué de la préfecture de Haute-Saône.

La préfecture explique également que cette mesure vise à préserver la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours, particulièrement sollicités. Sont ainsi strictement interdits, sur l’ensemble des espaces publics et privés de plein air du département :