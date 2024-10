Haute-Saône et Doubs : vigilance orange pour des vents violents

Bavans : comment six habitants ont tenté de réveiller un quartier [2/3]

[Partie II. Champerriet : comment la mobilisation a fait émerger une pièce de théâtre] L’histoire racontée est celle de Renée, Jocelyne, Ginette, Alicia, Olivier et Daniel. Six habitants du quartier Champerriet, à Bavans. Des citoyens isolés, qui se sont réunis à travers un rapport, il y a six ans. Une histoire qui a fait naître une pièce de théâtre, en tournée actuellement.