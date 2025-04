Fin de la période de chauffe : place au ramonage

Le ramonage fait partie de l’entretien de l’équipement de chauffage. Il concerne les conduits de fumée des appareils fonctionnant au bois, aux granulés, au charbon, au fioul ou encore au gaz. Il prolonge la durée de vie des équipements et permet de prévenir certains incidents. En effet, en s’accumulant, suie, cendre et autres dépôts altèrent le fonctionnement des installations et augmentent les risques d’incendie ou d’intoxication.

Un entretien régulier garantit également un meilleur tirage, réduit les émissions polluantes et permet d’économiser 7 à 10 % de combustible. À titre d’exemple, un millimètre de suie dans un conduit, c’est jusqu’à 10 % de consommation de bois en plus. Une vitre encrassée signale souvent une combustion non optimale : bois trop humide, tirage insuffisant ou manque d’air.