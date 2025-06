Eruption de l’Etna : une origine naturelle de la pollution de l’air

Une éruption volcanique est un phénomène naturel durant lequel un volcan libère brutalement des matières issues de l’intérieur de la Terre : lave, cendres, gaz et roches. Ces éruptions peuvent être explosives ou effusives, selon le type de magma et les conditions de pression. Outre les risques directs liés aux projections et aux coulées, les volcans sont aussi une source importante de pollution atmosphérique.

Lors d’une éruption, d’importantes quantités de polluants sont relâchées dans l’air. Parmi eux figurent le dioxyde de soufre (SO₂), les particules fines (PM₁₀, PM₂.₅), le dioxyde de carbone (CO₂), l’acide chlorhydrique (HCl) et le monoxyde de carbone (CO). Ces substances peuvent se propager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, selon l’intensité de l’éruption et les conditions météorologiques.

Bien que d’origine naturelle, ces émissions contribuent à l’effet de serre. Le dioxyde de carbone volcanique représente environ 1 % des émissions mondiales de CO₂, loin derrière celles d’origine humaine, mais leur impact est significatif lors d’éruptions majeures. En revanche, les aérosols de soufre peuvent temporairement refroidir le climat en réfléchissant une partie du rayonnement solaire, créant un effet inverse.