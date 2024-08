Doubs : des dérogations accordées aux agriculteurs à la suite des intempéries de la saison

Pour les agriculteurs, la saison 2023-2024 a été particulière rude. Avec des précipitations abondantes à l’automne 2023, au printemps et en début d’été 2023. Mais aussi avec un ensoleillement déficitaire de plus de 40 heures, communique la préfecture du Doubs.

À cause de ces intempéries, « certains agriculteurs n’ont pas pu semer leur culture à l’automne, ou des cultures semées n’ont pas levé », poursuit la préfecture. Certains autres, encore, ont tenté de réimplanter une culture de printemps, avec plus ou moins de succès. Ces essais de semis au printemps auraient pu, sur le principe, coûter certaines aides aux agriculteurs en ne respectant plus certaines exigences de la politique agricole commune (PAC).