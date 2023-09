Doubs : 19 communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour l’année 2022

Allenjoie, Hérimoncourt ou encore Brognard, 19 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour l’année 2022. Ce phénomène est lié à des sécheresses longues (12 mois) ou intenses (3 mois) et une modification de la teneur en eau des sols, qui peut provoquer des «mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». En conséquence : des fissures et tassements sur les bâtiments. « Ils n’entraînent en général pas de danger immédiat pour les habitants car les désordres apparaissent progressivement et laissent le temps de prendre des mesures de sauvegarde.Toutefois, les dégâts peuvent être significatifs sur les bâtiments et en particulier les maisons individuelles », explique la préfecture du Doubs dans un communiqué.

À compter du 8 septembre, les sinistrés ont trente jours pour déposer un état estimatif de leurs pertes auprès de leurs compagnies d’assurance.