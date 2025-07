Des vannes innovantes pour gérer les eaux pluviales dans le pays de Montbéliard

Pour répondre à ce problème, la société des eaux a installé des vannes F-Reg. Elles reposent notamment sur optimisation des infrastructures existantes. On utilise la « capacité inexploitée des réseaux », indique la société des eaux du pays de Montbéliard, dans son dossier de presse, en utilisant le réseau comme « un stockage temporaire ». La vanne est mécanique et poussée par l’eau ; la régulation est donc « automatique ». Avant de s’ouvrir, la canalisation va se remplir. Lorsqu’elle atteint le niveau maximum, la vanne se lève pour laisser couler l’eau, avec moins de volume que s’il n’y en avait pas et sans entraîner un débordement de la canalisation en amont de la vanne F-Reg. « Grâce à ces 2 vannes, les volumes déversés en temps de pluie, par ce réseau, vont baisser de 20% », promet la SEPM. Les deux vannes posées permettront d’assurer un stockage de 360 m3.

Ce système permet « une réduction significative des rejets dans le milieu naturel », garantit encore la SEPM et est aussi une alternative « moins coûteuse aux bassins d’orage ». On estime son coût à 200 euros du m3 stocké avec le système F-Reg, contre 1 000 euros du m3 pour un bassin d’orage classique, qui implique du terrassement pour les aménager et de l’entretien.

Deux nouvelles installations sont envisagées dans le pays de Montbéliard.