Des agriculteurs dénoncent la vente d’acétamipride en magasins

A Dijon, quelques dizaines d’agriculteurs se sont rendus en tracteurs dans un magasin de bricolage pour y retirer des bouteilles d’anti-fourmis. Ils les ont ensuite déposées devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, contrôlé par une majorité socialiste. « Dans ces insecticides, on a deux grammes d’acétamipride par kilo. Les agriculteurs, eux, en utilisent 0,005 gramme par kilo », a déclaré à l’AFP Dominique Noury, éleveur près de Dijon, en montrant une bouteille de l’anti-fourmi contesté.

« C’est de l’hypocrisie », a-t-il ajouté devant une banderole affichée sur la façade de l’Hôtel de région et marquée: « Acétamipride en vente. Où est la cohésion? » « C’est aberrant », a estimé Antoine Duthu, président des Jeunes agriculteurs (JA) de Côte d’Or, à l’origine de la manifestation avec la FDSEA (majoritaire): « on nous interdit l’acétamipride et c’est en vente libre dans les magasins ».

Dans le Bas-Rhin, la FDSEA et les JA ont écrit aux enseignes de la grande distribution pour leur demander de retirer ces produits et ont annoncé que, sinon, ils le feraient eux-même, le 20 août. « C’est un mot d’ordre national de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs que nous déclinons aujourd’hui dans le département », a expliqué Laurent Fischer, secrétaire général de la FDSEA du Bas-Rhin. « Ca va être fait dans le respect », a promis Gérard Lorber, son président.