De violents orages annoncés à partir de 15 h ce dimanche en Franche-Comté

Les prévisionnistes de Météo France ont placé quatorze départements du nord-est et du centre-est de la France en vigilance orange, ce dimanche 15 juin, à partir de 14 h, pour des risques d’orages, selon le dernier bulletin de Météo-France. Les quatre départements de Franche-Comté sont concernés, ainsi que l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges. « Cet après-midi et ce soir, de nouveaux orages forts sont attendus » sur ces départements avec des « précipitations intenses de l’ordre de 30 à 40 mm en une heure, de grêle, de fortes bourrasques et d’une activité électrique importante », prévient Météo-France dans son bulletin de 10 h. La vigilance orange est activée jusqu’à 22 h dimanche avec une accalmie attendue « avant le milieu de nuit », précise l’agence météorologique. Quinze départements du centre et de l’est avaient déjà été placés en vigilance orange samedi après-midi avant d’être rétrogradés en vigilance jaune par Météo France dans la nuit de samedi à dimanche.