Dans le Territoire de Belfort, les déchets toujours aussi nombreux au bord de la Savoureuse

« Enfilez vos gilets. Les chefs d’équipe, on y va. » Motivés, gilets oranges enfilés, une vingtaine de jeunes du lycée agricole Lucien-Quelet, de Valdoie, se dirige pour nettoyer la Savoureuse. Cette action, imaginée par les jeunes de bac professionnel, en classe de première, s’inscrit dans le cadre de la réforme du lycée professionnel. On leur demande de « concevoir un projet collectif », avec deux heures hebdomadaires pour le mettre en musique. Trois enseignants, Jean-François Saut, Florence Névert et Emmanuelle Rouxelle en interdisciplinarités, les accompagnent pour mener ces projets sur un thème : l’eau sous toutes ses formes.

Sous un soleil battant, la classe est accompagnée des deux fédérations départementales de chasse et pêche. Ils sont friands de ce type d’action d’accompagnement, alors que les bords de la Savoureuse sont par endroit une déchetterie à ciel ouvert. Jérome Demeulemeester, de la fédération départementale des chasseurs de Belfort, explique : « Notre travail consiste à sensibiliser les jeunes. Collège, classe élémentaire, voire plus petit. » Ce sont des opérations nationales en lien avec la fédération de pêche, mais cela lui tient à coeur. Il parle de plusieurs exemples de réalisation. « On a fait par exemple des nichoirs à oiseaux avec les enfants », sourit-il. Il participe aussi aux actions de l’école du dehors. Celui qui est à la fédération de chasse depuis 28 ans passe 70% de son temps de travail à sensibiliser, mener des actions, en faveur de l’environnement.

Il observe les lycéens, de peur qu’ils ne se perdent. « Les chasseurs, nous sommes toujours dehors. Nous savons où c’est sale.» Quelques minutes plus tard, il écarquille les yeux alors que les lycéens déterrent pneus, plaque d’amiante, bout de portail et canettes en tout genre. Il pensait la parcelle de la Savoureuse, derrière le gymnase Monceau, à peu près propre.

L’année précédente, lors de la journée mondiale de l’eau, une action de nettoyage sur 30 communes du Territoire de Belfort a permis d’en enlever de la nature et des abords des rivières 47 m3. Un chiffre important qui revient chaque année.