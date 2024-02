Ciel clair, mercure frôlant le zéro mais un paysage d’herbe et de sapins où l’on cherche désespérément du blanc : en cette matinée de la fin février, en pleines vacances scolaires, point de neige dans cette station de moyenne montagne (ses 40 km de pistes s’étirent de 900 à 1.400 mètres) du Haut-Doubs, à un jet de pierre de la Suisse. Les derniers flocons remontent à la mi-février. Au bas de la station, les reliquats de neige ont été savamment conservés pour former une piste bordée de verdure sur laquelle s’essaient des enfants et des adolescents débutants. “On jongle avec les aléas météo (…) tout en maintenant du ski jusqu’à maintenant”, explique le directeur Sylvain Philippe. Une situation tout sauf inédite pour la plus grande station du massif qui, comme toutes ses homologues de moyenne montagne, Vosges ou Massif Central, subit de plein fouet le réchauffement climatique.