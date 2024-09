Climat : Métabief ferme 30% de son domaine skiable

“La réalité économique s’est invitée plus vite qu’on pensait et on a constaté amèrement le 20 août qu’il fallait se résoudre à fermer le secteur de Piquemiette”, regrette M. Alpy. “Si on n’avait pas pris cette décision, le Conseil départemental du Doubs – qui dû régler en deux ans quatre millions d’euros de plus que son engagement initial – ne nous suivait plus financièrement”, poursuit-il.