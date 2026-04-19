Changement climatique : et si le vrai coût était celui de l’inaction ?

Pendant longtemps, certains modèles économiques ont considéré qu’un réchauffement modéré pourrait bénéficier aux pays froids, en améliorant par exemple les conditions agricoles ou en réduisant les besoins en chauffage. Ces gains étaient censés compenser en partie les pertes dans les régions plus chaudes. Les travaux récents montrent toutefois que cette approche sous-estime les effets globaux du changement climatique.

Autrement dit, regarder les répercussions pays par pays ne suffit pas. Les travaux d’Adrien Bilal proposent donc une autre lecture, en s’appuyant sur la température moyenne mondiale pour évaluer les effets du réchauffement sur l’ensemble de l’économie. Résultat : les impacts pourraient être bien plus importants qu’estimé jusqu’ici. Selon leurs travaux, une hausse de 1°C de la température mondiale pourrait entraîner, à long terme, une baisse de plus de 20% du PIB mondial.

Dans un scénario d’inaction climatique, certaines estimations évoquent même un coût pouvant atteindre environ 50% du PIB mondial d’ici à 2100. Concrètement, cela ne signifie pas que l’économie perdrait la moitié de sa richesse actuelle, mais plutôt qu’elle pourrait être deux fois plus petite que ce qu’elle aurait été sans réchauffement. Autrement dit, la croissance continuerait, mais beaucoup plus lentement. À la fin du siècle, cela se traduirait par des sociétés globalement moins riches, avec moins de ressources pour les salaires, les services publics ou l’investissement. Ce chiffre dépend des hypothèses retenues et doit être interprété avec prudence, mais il souligne un point essentiel : ne rien faire face au changement climatique a un coût économique potentiellement considérable.