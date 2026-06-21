Ce qu’il faut faire et ne pas faire pendant la canicule

La vague de chaleur s’intensifie en Bourgogne-Franche-Comté. Ce lundi 21 juin 2026, les quatre départements Bourguignons passent en vigilance rouge. Les quatre départements francs-comtois restent classés en vigilance orange par Météo France. Cette vague de chaleur doit persister jusqu’en fin de semaine.

L’Agence régionale de santé (ARS) invite à la vigilance de la part de l’ensemble de la population, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables (personnes âgées, enfants en bas âge, personnes en situation de handicap, souffrant de pathologies chroniques, etc.) ou exposées (travailleurs, vacanciers, public participant à des rassemblements culturels, festifs, ou sportifs, etc.)