Ce qu’il faut faire et ne pas faire pendant la canicule

  • 2 minutes
  • Modifié le 21 juin à 20:06
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La Franche-Comté est en vigilance orange en raison de la canicule. |©Yves Bernardi from Pixabay

Ce qu’il faut faire et ne pas faire pendant la canicule

La vague de chaleur s’intensifie en Bourgogne-Franche-Comté. Ce lundi 21 juin 2026, les quatre départements Bourguignons passent en vigilance rouge.  Les quatre départements francs-comtois restent classés en vigilance orange par Météo France. Cette vague de chaleur doit persister jusqu’en fin de semaine.

L’Agence régionale de santé (ARS) invite à la vigilance de la part de l’ensemble de la population, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables (personnes âgées, enfants en bas âge, personnes en situation de handicap, souffrant de pathologies chroniques, etc.) ou exposées (travailleurs, vacanciers, public participant à des rassemblements culturels, festifs, ou sportifs, etc.)

Rester au frais, éviter l'alcool, ...

L’ARS préconise notamment de :

  • Rester au frais ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu rafraîchi (parcs, cinéma, piscines, magasins, etc)
  • Boire de l’eau sans attendre d’avoir soif
  • S’humidifier et se ventiler le corps plusieurs fois par jour
  • Adapter sa pratique sportive en fonction de la météo et privilégier les activités douces
  • Fermer les volets et fenêtres aux heures les plus chaudes et quand il fait plus chaud dehors qu’à l’intérieur
  • Manger frais et équilibré
  • Éviter l’alcool
  • Prendre des nouvelles des plus fragiles.

En cas de besoin d’une prise en charge ne relevant pas d’une urgence vitale :

  • Appelez prioritairement votre médecin traitant
  • S’il n’est pas disponible, recourez à une alternative à proximité, en consultant par exemple la carte des lieux de soins sur santé.fr
  • En cas de doute ou si aucune offre n’est disponible, appelez le 15

Le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66 est joignable de 9 h à 19 h (appel gratuit depuis la France métropolitaine)

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