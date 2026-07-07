Canicule : le Doubs va repasser en vigilance orange

Le Doubs et le Jura vont passer en vigilance orange canicule à partir de ce mercredi 8 juillet 2026. Météo France parle d’un « nouvel épisode caniculaire sévère et durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées ».

Ce mardi dans le Doubs, les température à 15 h étaient comprises entre 34 et 37°, selon Météo France.

Météo France prévoit que, « en journée de mercredi, les températures maximales sont comprises entre 33 et 34°C en plaine, 30 à 33°C sur les plateaux. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures redescendent entre 15 et 19°C en plaine, 12 à 18°C sur les plateaux. En journée de jeudi, les températures maximales sont comprises entre 33 et 35°C en plaine, 31 à 33°C sur les plateaux. A noter que durant les nuits, les températures s’abaissent plus difficilement dans les grandes villes ».