Canicule : le Doubs va repasser en vigilance orange

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Une nouvelle vague de chaleur arrive en Franche-Comté par le sud. | ©Yves Bernardi - Pixabay

Météo France passe le Doubs en vigilance orange canicule à partir de ce mercredi 8 juillet 2026 à midi.

Le Doubs et le Jura vont passer en vigilance orange canicule à partir de ce mercredi 8 juillet 2026. Météo France parle d’un « nouvel épisode caniculaire sévère et durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées ».

Ce mardi dans le Doubs, les température à 15 h étaient comprises entre 34 et 37°, selon Météo France.

Météo France prévoit que, « en journée de mercredi, les températures maximales sont comprises entre 33 et 34°C en plaine, 30 à 33°C sur les plateaux. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures redescendent entre 15 et 19°C en plaine, 12 à 18°C sur les plateaux. En journée de jeudi, les températures maximales sont comprises entre 33 et 35°C en plaine, 31 à 33°C sur les plateaux. A noter que durant les nuits, les températures s’abaissent plus difficilement dans les grandes villes ».

Le Territoire en jaune, pour l'instant

Cet épisode caniculaire devrait durer au moins jusqu’à ce week-end.
La préfecture du Territoire de Belfort a annoncé par ailleurs, ce mardi matin, que le département allait être placé en vigilance jaune canicule par Météo France à partir de ce mercredi 8 juillet 2026 à 12 h. « L’épisode caniculaire se poursuivra les jours suivants, avec un possible passage en vigilance orange canicule d’ici la fin de semaine », prévenait la préfecture.

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