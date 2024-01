Bessoncourt : Optymo soutient l’ONF pour reboiser

Après avoir installé des vélos électriques en libre-service et des offres de covoiturage via l’application Karos, ou encore d’avoir doter sa flotte de bus hydrogène (lire notre article), Optymo a décidé d’accompagner l’ONF dans des opérations de plantation d’arbres. Son objectif est de développer sa démarche de mobilité durable, son engagement pour l’écologie et la protection de l’environnement.

Pendant un an, le syndicat mixte des transports en commun a réfléchi à la meilleure façon de s’engager. Puis, ils ont décidé d’accompagner l’ONF dans leurs opérations de plantation d’arbres. L’office national des forêts menait déjà plusieurs projets au niveau national. Celui-ci permet une implantation locale. « Nous avions pour objectif d’envisager quelque chose au niveau local. C’était aussi l’occasion de pouvoir mener un projet avec eux », soutient Morgane Hantz, chargée de communication chez Optymo.