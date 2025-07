Belfort : premières mesures de restriction de l’usage de l’eau

La recharge des nappes phréatiques a bien commencé en 2024. Mais depuis le mois de mars, les précipitations mensuelles sont en déficit. « Si les nappes étaient encore bien remplies à la fin de la période de recharge, la situation s’est rapidement détériorée », observe la préfecture du Territoire de Belfort. D’ajouter : « Ce déclin s’explique principalement par un double facteur : le manque de pluie persistant et les fortes chaleurs, qui accentuent l’évaporation et la consommation d’eau. »

Le département passe en niveau d’alerte sécheresse, 2e étape, sur une échelle de 4 : vigilance ; alerte ; alerte renforcée ; et crise. Ce statut ouvre les premières restrictions de l’usage de l’eau (plaquette ci-dessous), comme dans le Doubs (lire notre article). Il est interdit d’arroser les pelouses et autres massifs fleuris entre 8 h et 20 h, ni les potagers, lors des mêmes créneaux. On ne peut plus remplir les piscines privées de plus d’1 m3. Les particuliers ne peuvent plus non plus laver leurs voitures, à domicile. L’irrigation pas aspersion des cultures entre 8 h et 20 h. Les golfs ne peuvent arroser qu’entre 20 h et 8 h et ont l’obligation de réduire leur consommation d’au moins 30 %. Les activités industrielles doivent « mettre en œuvre des disposition au moins temporaires de réduction des prélèvements d’eau et limiter au maximum les consommations ».