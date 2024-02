Belfort : le conseil départemental plantera 1 arbre pour 1 naissance

Ce projet doit permettre de planter environ 1 500 arbres par an, soit le nombre moyen de naissances enregistrées pour le département chaque année. L’action est menée avec la fédération de chasse du Territoire de Belfort ; celle-ci mène des opérations de plantations d’arbres et d’arbustes dans le département. Elle a proposé son appui technique et logistique à la collectivité. Les arbres sont d’abord plantés dans des parcelles départementales ou d’intérêt départemental. Les communes peuvent également se manifester pour bénéficier de ces plantations.