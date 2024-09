Belfort : deux polluants éternels détectés dans l’eau du robinet

A Cognac, la somme des 20 PFAS réglementés “atteint presque 200 ng/litre, soit le double du seuil réglementaire”, selon les prélèvements effectués. La rivière qui alimente la ville en eau “a plusieurs industries en amont, dont une papeterie et un ancien atelier de traitement de métaux de Naval Group, près d’Angoulême”, selon l’enquête qui souligne également la présence non loin du centre d’entraînement de pompiers de Jarnac, qui utilisent des mousses anti incendies chargées en PFAS. L’eau de la commune de Martres-Tolosane, au sud de Toulouse, comporte elle “un cocktail de huit molécules différentes”, dont la présence dans l’eau a pu être provoquée par la présence d’industries lourdes sur le territoire et en amont de plusieurs entreprises chimiques.