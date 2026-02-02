PUB

Belfort : 60 arbres en cours d’abattage au Bois d’Essert

Soumis au gel ou à la sécheresse, les arbres des forêts du Nord Franche-Comté sont de plus en plus fragiles.
La Ville de Belfort annonce le traitement de 130 arbres au total, qui pourraient présenter des dangers pour les promeneurs. | ©Le Trois – P.-Y.R. – illustration
En bref

La Ville annonce l'abattage de 60 arbres dans une première phase de travaux de sécurisation au Bois d’Essert à Belfort. Au total, 131 arbres seront traités et la plantation de 150 nouvelles pousses est prévue.

Le bois d’Essert, situé entre le gymnase Le Phare et le lycée Raoul-Follereau, fait l’objet d’un important « programme de sécurisation » depuis le 26 janvier 2026 , annonce la Ville de Belfort dans un communiqué. Objectif : garantir la sécurité des usagers tout en préservant le caractère naturel de cet espace boisé.

Les interventions se déroulent en deux phases. Depuis le 26 janvier 2026 : une première tranche de travaux cible les arbres les plus dangereux, situés à proximité immédiate des chemins et des voies longeant le bois. 60 arbres seront abattus (principalement des frênes). Ces opérations nécessitent des moyens techniques spécifiques en raison de la configuration particulière du site (fossés, buttes, accès difficiles et proximité du fort) portant le coût global de l’intervention à environ 52 000 euros. Courant du premier trimestre 2026 : abattage des derniers arbres identifiés comme à risque.

131 arbres identifiés

Depuis 2024, indique encore le communiqué, la Ville de Belfort travaille en collaboration avec l’Office national des forêts (ONF) afin d’évaluer l’état des arbres présents sur la promenade et dans le bois d’Essert. 

Ces expertises ont mis en évidence la présence de plusieurs arbres fragilisés, présentant un risque de chute, notamment en raison de leur âge, de maladies ou de conditions climatiques de plus en plus extrêmes. 131 arbres nécessitent une intervention afin d’assurer la sécurité des promeneurs, joggeurs et riverains.

Soucieuse d’une gestion durable de ses forêts, la Ville de Belfort engagera un plan ambitieux de reboisement une fois le chantier achevé. Objectifs :

  • compenser les pertes arborées,
  • renouveler le patrimoine forestier,
  • et préserver durablement le caractère écologique et naturel du bois d’Essert

Ainsi, environ 150 scions (jeunes pousses) seront plantés, avec des essences robustes et adaptées au changement climatique.

