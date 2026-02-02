Belfort : 60 arbres en cours d’abattage au Bois d’Essert

Le bois d’Essert, situé entre le gymnase Le Phare et le lycée Raoul-Follereau, fait l’objet d’un important « programme de sécurisation » depuis le 26 janvier 2026 , annonce la Ville de Belfort dans un communiqué. Objectif : garantir la sécurité des usagers tout en préservant le caractère naturel de cet espace boisé.

Les interventions se déroulent en deux phases. Depuis le 26 janvier 2026 : une première tranche de travaux cible les arbres les plus dangereux, situés à proximité immédiate des chemins et des voies longeant le bois. 60 arbres seront abattus (principalement des frênes). Ces opérations nécessitent des moyens techniques spécifiques en raison de la configuration particulière du site (fossés, buttes, accès difficiles et proximité du fort) portant le coût global de l’intervention à environ 52 000 euros. Courant du premier trimestre 2026 : abattage des derniers arbres identifiés comme à risque.