Auxelles : pourquoi l’eau a un goût de javel

« Comme tous les matins, vendredi dernier, je me suis préparé un thé aux agrumes. Il était infect et avait un mauvais goût de javel », raconte Jean-Robert, habitant d’Auxelles-Bas, qui a alerté la rédaction du phénomène inhabituel. Le Trissous ajoute, rieur : « Depuis, le problème continue. Quand je me douche, j’ai l’impression d’être à la piscine. » Et il n’est pas le seul à avoir été concerné par ce désagrément.

Contactée, l’agence régionale de santé (ARS) confirme qu’un goût et une odeur inhabituels ont été constatés la semaine dernière sur l’eau du réseau de distribution des communes d’Auxelles-Haut et d’Auxelles-Bas, alimentées par le syndicat des eaux de Giromagny. Alors, à quoi est-ce dû ? À la sécheresse des dernières semaines. « Suite aux faibles précipitations de ces dernières semaines avant le retour de la pluie, un problème est survenu la semaine dernière sur le réservoir des Rosiers à Auxelles-Haut (goût de renfermé, de plastique, selon des documents). Ce problème a pu donner un goût âcre à l’eau distribuée aux abonnées des deux Auxelles », écrit le syndicat des eaux de Giromagny le 30 octobre.

Trois cycles de lavage du réservoir ont été réalisés le 26 octobre et des analyses ont été faites en accord avec l’ARS. « Comme le prévoit la procédure dans ce cas de figure, par sécurité sanitaire, une surchloration de l’eau a été engagée conduisant à ce que les usagers puissent percevoir un goût d’eau de javel, encore aujourd’hui, au niveau des antennes de distributions, ce qui est parfaitement normal », prévient l’ARS. Pour autant, les analyses engagées ne révèlent pas de non-conformité de l’eau. Le syndicat des eaux tient à rassurer : « Même s’il subsiste une faible odeur, aucun risque sanitaire n’a été constaté ». Le retour à la normale ne devrait pas tarder.