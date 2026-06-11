Audincourt : des lycéens sensibilisent au commerce équitable grâce à un podcast

Un podcast au goût de cacao ! Les six élèves du groupe de communication en seconde racontent une triste réalité dans le commerce. Ils ont créé une histoire sur un producteur de fèves de cacao pour le concours « Réinventer le monde » organisé par l’agence française de développement (AFD). Graine d’équité, nom qu’ils ont donné à leur récit, est inspiré du témoignage de Cesar Paz. Le jeune Péruvien a créé une coopérative avec d’autres cultivateurs pour protéger leur production de cacao. Pour leur projet, les lycéens ont dû écrire un scénario, enregistrer leur voix et monter leur podcast. Leur professeur de documentation, Didier Mirra, a enseigné les codes de la production d’un tel projet : « J’ai un peu de matériel au CDI, on a travaillé ensemble […]. Je leur ai fait une présentation de comment créer un podcast. »

Le groupe de six élèves en classe de seconde s’est réparti les tâches dans ce projet : une a assuré l’entièreté de l’écriture du podcast ; un autre s’est chargé de la partie technique, la prise de son, le montage ; et les derniers sont les interprètes du podcast. « On gagne beaucoup sur le développement des élèves, sur leur valorisation et sur leur confiance en eux », estime Didier Mirra. Les élèves font des études en vente et commerce et ont pu développer des compétences en lien avec leur futur métier : « Cela leur apprend à mener une campagne de communication et aussi à faire des affiches », précise leur professeur. Il insiste sur le fait que cette expérience leur donne un côté humain et citoyen.