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Audincourt : des lycéens sensibilisent au commerce équitable grâce à un podcast

Deux lycéens sont en train d'enregistrer leurs répliques pour le podcast
Deux des six élèves du groupe de communication enregistrent leurs répliques pour le podcast. | © Didier Mirra

Six élèves du lycée Nelson-Mandela d’Audincourt ont réalisé un podcast sur le commerce équitable dans le cadre du concours “Réinventer le monde”, organisé par l’agence française de développement (AFD). Ils sont actuellement en demi-finale du prix national du public.

Juliana Burel

Un podcast au goût de cacao ! Les six élèves du groupe de communication en seconde racontent une triste réalité dans le commerce. Ils ont créé une histoire sur un producteur de fèves de cacao pour le concours « Réinventer le monde » organisé par l’agence française de développement (AFD). Graine d’équité, nom qu’ils ont donné à leur récit, est inspiré du témoignage de Cesar Paz. Le jeune Péruvien a créé une coopérative avec d’autres cultivateurs pour protéger leur production de cacao. Pour leur projet, les lycéens ont dû écrire un scénario, enregistrer leur voix et monter leur podcast. Leur professeur de documentation, Didier Mirra, a enseigné les codes de la production d’un tel projet : « J’ai un peu de matériel au CDI, on a travaillé ensemble […]. Je leur ai fait une présentation de comment créer un podcast. »

Le groupe de six élèves en classe de seconde s’est réparti les tâches dans ce projet : une a assuré l’entièreté de l’écriture du podcast ; un autre s’est chargé de la partie technique, la prise de son, le montage ; et les derniers sont les interprètes du podcast. « On gagne beaucoup sur le développement des élèves, sur leur valorisation et sur leur confiance en eux », estime Didier Mirra. Les élèves font des études en vente et commerce et ont pu développer des compétences en lien avec leur futur métier : « Cela leur apprend à mener une campagne de communication et aussi à faire des affiches », précise leur professeur. Il insiste sur le fait que cette expérience leur donne un côté humain et citoyen.

Les élèves du lycée Nelson Mandela reçoivent un diplôme de finaliste.
Les élèves du lycée Nelson Mandela reçoivent un diplôme de finaliste. | © Didier Mirra

Une demi-finale au goût amer

L’histoire comporte quatre personnages : Cesar, ses parents et Madame Smith (l’importatrice). Le récit met en scène une situation difficile pour les producteurs qui n’arrivent pas à assurer la demande de l’importateur. Les parents vivent sans sécurité. Leur fils, Cesar, va trouver une solution pour les aider. Ce podcast est un moyen de sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement durable. C’est dans cette optique que l’AFD a créé ce concours en mettant aussi en avant les objectifs du développement durable (ODD).

Le concours « Réinventer le monde » propose deux prix : l’un concerne le prix du public au niveau national et pour lequel vous pouvez voter. L’autre est le prix du jury au niveau régional. Les six élèves ont terminé à la troisième place dans la catégorie régionale des lycées sans recevoir de prix. Les élèves et leurs enseignants ont fait le déplacement dans le collège La Croix des Sarrasins à Auxonne. « C’est vrai qu’on est un peu déçu, on pensait que si on était convoqué, on gagnerait un prix. On a fait quand même pas mal de kilomètres pour aller jusqu’au collège », déplore le professeur. Mais rien n’est fini, puisqu’ils sont toujours en demi-finale du prix national du public. Les votes se font sur le site de l’AFD jusqu’au 19 juin. Pour le podcast des élèves du lycée Nelson Mandela, il faut aimer Graine d’équité.

Pour plus d'informations

> Le podcast : https://offre-pedagogique.afd.fr/fr/ressources/graine-dequite : Podcast

> Le concours : https://www.reinventer-le-monde.fr/le-concours-de-podcasts/

> Le script du podcast : https://offre-pedagogique.afd.fr/sites/pedagogie/files/2026-06/script-de-graine-d-equite-3.pdf

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