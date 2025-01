Attention au verglas ce soir en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort

La météo est au beau fixe ce samedi, mais Météo France prévoit qu’une perturbation chargée d’air doux « va venir rencontrer une masse d’air froid, provoquant des chutes de neige et surtout des pluies verglaçantes pendant quelques heures, le temps que l’air doux gagne définitivement ».

En conséquence, Météo France a placé le Territoire de Belfort et la Haute-Saône en vigilance orange pour neige et surtout pluies verglaçantes, qui pourraient perturber fortement la circulation. Ces pluies verglaçantes devraient intervenir en fin d’après-midi ou début de soirée et durer deux ou trois heures. Selon le site Météo Franc-Comtoise, « à la tombée de la nuit, de nombreuses pluies s’étendent à toute notre région et alors qu’un redoux gagne sans plus tarder les plateaux sous le vent, de l’air froid résiste entre la vallée du Doubs, la Haute-Saône et Montbéliard-Belfort où des pluies verglaçantes apparaissent pendant 60 minutes entre 19h et minuit (jusqu’à 120 minutes dans la trouée de Belfort). Une grande prudence sera requise, le temps que le redoux — associé à de bonnes rafales à 50-60km/h — prenne effet dans ces secteurs avant minuit. »

Les températures devraient très rapidement remonter à la suite de cet épisode et atteindre dimanche jusqu’à 9 degrés, voire 10 degrés.