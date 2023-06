Après le Territoire de Belfort, le Doubs annonce des restrictions d’eau

Quant aux semaines à venir, « Météo-France prévoit qu’une anomalie chaude modérée à assez forte persistera sur la moitié ouest de l’Europe pendant les quatre prochaines semaines », explique la préfecture. Placé en vigilance le 13 juin dernier, le département enregistre une dégradation « très rapide de la situation ». Il est désormais placé en alerte, et ce, pour trois mois. « Elles pourront être renforcées, abrogées, ou prolongées en tant que de besoin, en fonction de l’évolution météorologique et de la situation hydrologique.» Pour le moment, l’alerte est au premier stade. Il est donc désormais interdit d’arroser entre 8h et 20h les jardins, potagers, espaces verts ou bien terrains de golf, de remplir sa piscine la journée (mis à part s’il s’agit d’un premier remplissage avec un chantier débuté avant les 1ères restrictions). Quant au lavage des voitures, il reste possible avec le système de haute-pression, ainsi qu’aux rouleaux dans les stations qui disposent d’un système avec au moins 70% d’eau recyclée.