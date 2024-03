À Mathay, l’espoir de trouver de l’eau en profondeur

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) est alimentée en grande partie par le captage en eau superficielle de Mathay. Ce captage est d’ailleurs la principale ressource en eau, en provenance du Doubs, pour les 220 000 habitants du nord Franche-Comté. Dans les périodes de sécheresse, de plus en plus importante, lorsque les captages locaux se tarissent, Mathay devient la seule ressource en eau disponible pour les usagers du pays de Montbéliard, comme pour ceux du Grand Belfort ou de la communauté de communes du pays d’Héricourt.

Si jusqu’ici, l’équilibre tient, cela pourrait changer avec les sécheresses répétitives que connaît le nord Franche-Comté depuis plusieurs années et l’accélération du réchauffement climatique. « Une réduction voire une interruption de la production et de la distribution d’eau potable sont des scénarios qui deviennent malheureusement envisageables, dans le futur, à l’échelle du nord Franche-Comté », communique l’Agglomération.

Pour palier le problème, PMA retente, pour la troisième fois, de trouver d’autres ressources en eau via un forage. Cela avait déjà été le cas en en 2021 et 2022 à Mathay et à Bourguignon. Ces forages, profonds de 300 mètres sur Mathay et 200 mètres sur Bourguignon, avaient pour objectif de trouver des palliatifs au Doubs comme approvisionnement en eau potable. Mais cela n’a pas fonctionné la première fois à Mathay. Ni la seconde à Bourguignon car le débit, trop bas, était insuffisant pour répondre aux besoins.