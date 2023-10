À Giromagny, les Répar’acteurs apprennent à réparer les objets du quotidien

Le meilleur des déchets, est celui que l’on ne crée pas. Cela pourrait être la devise des journées nationales de la réparation. « À l’heure de l’urgence écologique, il devient primordial de réduire nos déchets, de préserver nos ressources naturelles, et de changer notre premier réflexe : ne plus jeter nos objets, appareils ou vêtements, mais les réparer », insistent les organisateurs de cet évènement. 800 évènements sont organisés en cette fin de semaine en France, afin de s’initier aux techniques de réparation. Dans le nord Franche-Comté, trois évènements sont programmés à Valentigney, chez Envie, à Andelnans, chez Mondial Tissus, et à Giromagny, avec l’intervention des Répar’acteurs, proposée par la chambre des métiers et de l’artisanat Bourgogne-Franche-Comté et le centre socioculturel de Giromagny.