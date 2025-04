À Froidefontaine, les roseaux purifient les eaux usées

Le chemin qui mène à la station serpente entre les maisons, les parcelles agricoles et forestières. À la sortie du village de Froidefontaine, un ballet de voitures officielles et de silhouettes témoigne de l’effervescence inhabituelle. Ce matin, préfet, sénateur, maires et membres de la communauté de communes du Sud Territoire (CCST) sont venus saluer le projet de statut d’épuration de la commune.

Mis en service depuis l’an dernier, le site traite déjà les eaux usées de Froidefontaine. « La commune est aujourd’hui branchée presque entièrement », explique Gilles Courgey, vice-président de la CCST en charge de l’assainissement. Elle est raccordée à 90%. D’ici 2026, les villages voisins de Brebotte et Grosne viendront grossir le débit, à l’issue de onze mois de travaux. La desserte totale est prévue pour dans quatre ans.

La station repose sur un procédé naturel : le traitement par rhizosphère. À l’inverse des stations d’épuration classiques, ici, pas de grandes machines ni de produits chimiques. Juste des lits remplis de graviers, de galets, et surtout, de roseaux. Sous leurs tiges, des micro-organismes s’activent pour digérer les matières polluantes. L’eau, au fil de son passage, en ressort propre, purifiée par un équilibre entre nature et ingénierie. « C’est ce qui fonctionne le mieux pour des villages comme les nôtres, avec des volumes d’eaux réduits », résume Gilles Courgey. Un modèle déjà expérimenté à Florimont et Croix, et que la CCST a souhaité reproduire ici, sur 1,5 hectare de terrain.

Depuis 2011, la communauté de communes a pris la main sur l’ensemble de la compétence assainissement. Et depuis 2016, elle gère elle-même ses équipements, en régie. À Froidefontaine, l’étude de faisabilité a démarré dès 2016. Neuf ans plus tard, la station est prête à tourner. Capacité d’accueil : 1 500 habitants, soit bien plus que les 1 100 actuels des trois communes concernées. De quoi anticiper les évolutions démographiques.