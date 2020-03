Un lynx tué illégalement dans le Jura

« Le 17 mars 2020, les services de l’État ont été́ avertis de la présence d’un lynx mort dans un ravin de la commune d’Ivrey (Jura) », indique la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) dans un communiqué. « Une équipe de l’office français de la biodiversité (OFB) s’est rendue sur place pour réaliser les premières constatations. Les investigations se poursuivent dans le cadre d’une enquête judiciaire conduite sous l’autorité́ du Procureur de la République pour déterminer les circonstances précises. Il a été́ constaté que ce lynx a été́ tué par une arme à feu », poursuit le communiqué. Ce sont des faits passible de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. « Il s’agit d’un délit qui porte une atteinte grave à la biodiversité́ », rappelle la Dreal. Le lynx boréal est le seul grand félin sauvage présent en Europe. Il est strictement protégé (convention de Berne, convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la directive européenne Habitats-Faune-Flore). Les situations de l’espèce sont contrastées en France : « La population du massif des Vosges a décliné́ de façon dramatique, celle des Alpes peine à progresser et celle du Jura est stable et représente les 2/3 de la population présente en France. » Depuis 2019, un plan national d’actions est en cours de préparation par les services de l’État.