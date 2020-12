Pays de Montbéliard: une aide à la trésorerie pour les commerces et les restaurants

Le conseil communautaire du 17 décembre de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) vient d’élargir le Fonds Régional des Territoires à une aide à la trésorerie. Pour Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, cité par le communiqué de presse de PMA, « il s’agit d’aider et d’accompagner les acteurs économiques qui sont fragilisés par les fermetures administratives. Les commerces de proximité, les restaurateurs et cafetiers qui font vivre et battre le cœur de nos cités peuvent compter l’Agglomération qui, dès le premier confinement, s’est adaptée rapidement pour soutenir les entreprises en difficulté ».

« Notre Agglomération a su mobiliser différents leviers ont ainsi souligné Didier Klein, vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération en charge du développement économique et Christophe Froppier, conseiller délégué au commerce (eux aussi cités par le communiqué de presse), qu’il s’agisse de l’exonération de trois mois aux entreprises locataires de PMA, de l’aide ECHOP, de l’appui financier pour aider à l’investissement ou encore du soutien à l’organisation d’actions de promotion des plateformes de commerces en ligne. S’y ajoute désormais la mise en place d’une aide à la trésorerie pour les entreprises dont le chiffre d’affaires s’est écroulé à cause de la Covid-19 ».

Depuis le printemps, Pays de Montbéliard Agglomération a engagé de nombreuses actions pour venir en aide aux entreprises de son territoire, précise son communiqué de presse : sur le plan fiscal avec une exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), sur l’aide aux loyers avec le dispositif ECHOP et l’exonération des loyers en pépinière et hôtels d’entreprise de l’agglomération, et sur l’aide à l’investissement avec le Fonds Régional des Territoires (FRT).

Cette nouvelle aide à la trésorerie doit permettre d’apporter une aide financière pour faire face aux fermetures administratives dues à la situation sanitaire et à des situations économiques qui rendent incertaines les perspectives de reprise pour certains commerces.

Cette aide en trésorerie vise uniquement les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative pendant le mois de novembre. Elle sera instruite courant janvier par les services de PMA pour être utilisable au plus vite.