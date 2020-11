Pays de Montbéliard: les services maintenus à l’agglomération

Pendant le confinement, l’organisation de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) est la suivante :

Le maintien des services essentiels auprès des usagers, est assuré notamment :

– la collecte des ordures ménagères

– les déchèteries, la collecte et le tri des encombrants, la compostière (avec maintien de la vente du compost) et le centre de tri de Montévillars aux horaires habituels. (Tél. : 03 81 31 84 99. collecte-dechets@agglo-montbeliard.fr).

– le service de portage de repas à domicile dans le cadre du service commun,

– le laboratoire d’analyse des eaux,

– l’aérodrome,

– le chenil,

– le dispositif des gardes nature communautaires,

– la crèche « les Boud’choux » à Colombier-Fontaine

– les sites de restauration scolaire et les accueils périscolaires dans le cadre du service commun

– le service d’Action Sociale dans le cadre du service commun

– le Centre de Vie et d’Affaire et la pépinière d’entreprise

– les Inspecteurs de salubrité et les agents techniques « Hygiène et Sécurité »

– l’accueil du siège de l’Agglomération de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h30.

A noter que les établissements recevant du public comme le Conservatoire ou la Damassine sont fermés pendant cette période.

La pratique du télétravail est largement déployée pour les agents de la collectivité dès que cela est possible.

Par ailleurs, le président de PMA, Charles Demouge, va réunir dès lundi 2 novembre le groupe de travail Economie afin d’étudier les mesures exceptionnelles d’accompagnement que pourrait prendre Pays de Montbéliard Agglomération, complémentaires à celles déjà décidées.