Papilles en folies, un Salon gastronomique de produits locaux à Étupes

La Ville d’Étupes et Étupes animations organisent, pour la deuxième fois, le Salon gastronomique de produits et producteurs locaux Papilles en Folie, les 8 et 9 février. L’évènement est mis sur pied avec l’aide de quatre étudiants de la licence professionnelle Mosel, spécialisée en évènementiel, de l’IUT Belfort-Montbéliard. L’objectif est de « créer une relation de proximité́ entre les producteurs locaux et les visiteurs leur permettant ainsi de faire leurs emplettes de stand en stand ». L’évènement est construit autour de valeurs éco-responsables. Le Salon met « en valeur les producteurs locaux », offre « l’opportunité́ aux visiteurs de redécouvrir leur région » et allie « les techniques des chefs invités du salon et les savoirs des producteurs exposants ». Les chefs réaliseront justement des démonstrations. Un concours de cuisine est également programmé, ainsi qu’un apéritif dinatoire, sur réservation, « fonctionnant avec des tickets à utiliser dans les stands des producteurs afin de composer son propre menu ». Un restaurant éphémère, sur réservation, propose en un menu composé par les chefs avec les produits des stands. Une vingtaine de producteurs seront présents : boissons, condiments, fruits et légumes de saison, viandes, miel, confiture…