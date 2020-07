Nord Franche-Comté : curieuse campagne du pôle métropolitain sur la santé

Le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté a lancé le 1er juillet, sur Facebook et Instagram, une campagne de communication curieuse ! Apparaît une photo, divisée en 16 carreaux gris. Chaque jour, un carreau se dévoile… Mais pourquoi ? « Dans le cadre du Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté́, le Pôle métropolitain, en partenariat avec l’agence régionale de santé, organise, à partir du 1er juillet, une campagne de communication originale et innovante sur un enjeu de santé publique », indique le pôle métropolitain dans un communiqué de presse. Les réponses sont à découvrir au fur et à mesure, sur leurs réseaux. « La campagne débutera sur les pages Instagram et Facebook du Pôle métropolitain mercredi 1er juillet et se poursuivra, par d’autres canaux, jusqu’en septembre », indique le pôle dans son communiqué, cultivant volontairement la discrétion. À suivre.