My Web Tv 90 va diffuser un spectacle virtuel intitulé « Plaisirs retrouvés »

L’école de musique Claude-Valli de Belfort a créé un spectacle virtuel intitulé Plaisirs retrouvés. My Web TV 90, web TV du conseil départemental du Territoire de Belfort, se propose de la diffuser dans le cadre de la fête de la musique, le vendredi 25 juin à 20 h sur la chaîne mywebtv90.tv. Ce concert est préparé par l’école depuis un mois et demi. Ce sera l’occasion de découvrir les 90 élèves dont 12 orchestres de claviers et deux grands ensembles de guitares. Les plus jeunes ont 5 ans, la plupart ont passé leur année en cours à distance, mais l’essentiel est de raviver le plaisir de jouer ensemble et de faire découvrir le fruit d’un travail de répétitions de plusieurs mois. Musique classique, blues, musiques actuelles, variétés, il y en aura pour tous les goûts.