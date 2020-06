Motos : des aménagements dans la montée du Ballon d’Alsace

Mercredi, Frédéric Rousse, vice-président du conseil départemental en charge des transports et déplacements, s’est rendu au sommet du ballon d’Alsace (photo ci-dessous), « afin d’étudier les moyens de renforcer la sécurité routière sur le segment de route départementale, notamment dans le virage jugé dangereux », indique le Département dans un communiqué de presse. Ce virage est celui situé juste en contre-bas de la pizzeria Chez Rose, avant le sommet (carte ci-dessous). Le 17 mai, le pilote d’une moto a perdu la vie dans ce virage dans une collision avec une voiture. La passagère de la moto est décédée quelques jours plus tard. En mai 2019, un jeune pilote avait déjà perdu la vie dans ce virage rappelle France Bleu Belfort-Montbéliard. Frédéric Rousse a mené cette étude avec la fédération des Motards en colère du Territoire de Belfort. « Il a été́ décidé́ de placer des panneaux de signalisation dans l’entrée du virage dangereux pour mieux prévenir le danger. Enfin des marquages au sol vont être renforcés et de nouveaux écrans motos (doublement de glissières de sécurité́) vont être ajoutés. Ainsi, nous sécurisons ce virage afin de mieux le prévenir », précise Fréderic Rousse.