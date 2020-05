Mort d’un légionnaire français originaire de Luxeuil-les-Bains au Mali

« La ministre des Armées s’incline devant l’engagement du légionnaire de 1ère classe Kévin Clément qui a servi la France jusqu’au bout de sa mission, « Avec honneur et fidélité » comme le dit si justement la devise de la Légion étrangère. La France n’oublie jamais aucun de ceux qui l’ont choisie et se sont battus pour elle », indique le communiqué. Kévin Clément s’était engagé en 2017. « En 2019, il suit une formation aux techniques spécialisées d’auxiliaire sanitaire et participe à une mission de courte durée en Martinique lors de laquelle il reçoit, avec son peloton, une lettre de félicitation de niveau divisionnaire pour les excellentes qualités démontrées lors du stage d’aguerrissement au 33e RIMa. Il reçoit également la médaille de la Défense nationale échelon bronze », précise le communiqué. Le jeune homme a également été décoré de la médaille outre-mer, agrafe Sahel.