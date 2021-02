L’édition 2021 du carnaval de Belfort annulée

Prévu initialement le 28 mars, le carnaval de Belfort vient d’être annulé : «La situation sanitaire actuelle et les incertitudes pour les semaines à venir me contraignent à annuler, avec regret, et pour la seconde fois le carnaval de Belfort, prévu le dimanche 28 mars. » indique Damien Meslot dans un communiqué de presse diffusé ce mardi après-midi. « Je mesure toute la déception des enfants, des bénévoles et de tous ceux qui participent à la réussite de cette manifestation en leur donnant rendez-vous l’année prochaine pour faire à nouveau du carnaval une belle fête populaire. » poursuit le maire de Belfort.

Apprécié des Belfortains, et notamment des plus jeunes, ce moment festif qui réunit habituellement plusieurs milliers de participants, ne pourra se tenir afin de respecter la nécessaire limitation des rassemblements, indique le communiqué de la Ville.