Le pays de Montbéliard peut accueillir des athlètes des JO 2024

Pays de Montbéliard Agglomération, labellisé en 2019 Terre de Jeux 2024, vient d’être retenue par le comité d’organisation des Jeux olympiques 2024 comme centre de préparation aux Jeux. Le pays de Montbéliard « est susceptible d’accueillir des délégations internationales entre l’été 2021 et l’été 2024 : à l’Axone (handball, basketball, volleyball, badminton, judo, escrime fauteuil), au stade Bonal et au centre de formation de Seloncourt (football), à la base de loisirs du pays de Montbéliard (beach volley), au stade d’athlétisme Jacky-Boxberger (athlétisme) », énumère Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), dans un communiqué de presse. 414 collectivités et 619 équipements font partie de cette sélection. En Franche-Comté, 16 sites sont retenus, dans 7 villes. « Ces sites pourront potentiellement accueillir les délégations sportives internationales dans leurs phases de préparation au lendemain des Jeux de Tokyo 2021 », indique PMA. « Ces centres gérés par des collectivités publiques répondent aux critères techniques exigés par les différentes disciplines sportives et à leurs besoins d‘accueil en termes d’hébergement, de restauration, de sécurité, de transport, d’accessibilité. » La liste officielle des centres de préparation aux Jeux olympiques 2024 sera communiquée aux 206 comités nationaux olympiques et aux 182 comités nationaux paralympiques au printemps 2021. Ils feront ensuite leur choix. Au mois de juillet 2019, Éric Lançon (notre article), conseiller municipal d’opposition à Montbéliard et conseiller communautaire à Pays de Montbéliard Agglomération, conseiller régional, avait soumis l’idée de porter ce projet à l’échelle du nord Franche-Comté… « Il y a beaucoup plus de cohérence, d’unité et de visibilité si nous le faisons à l’échelle du nord Franche-Comté », avait-il remarqué. La dynamique n’a pas pris.