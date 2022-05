Le marché Fréry, sélectionné pour le prix du plus beau marché de France

Le marché Fréry a été, comme en 2019, sélectionné pour représenter la Franche-Comté dans le cadre de l’émission du JT de 13h de TF1 « Votre plus beau marché ».

Il fait partie des 24 autres marchés français à concourir pour ce titre qui sera attribué en juin prochain, à l’issue d’un vote du jury composé notamment d’Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte. Ce jury votera sur la base des cinq marchés qui se positionnent le mieux sur les vingt-quatre marchés lauréts et tempéra le classement à hauteur de 30 %. « Le vote du public est important. Nous invitons le plus grand nombre à voter pour le marché Fréry afin qu’il puisse être reconnu comme le plus beau marché de France » insiste Florence Besancenot, adjointe au mairie en charge de l’attractivité commerciale.