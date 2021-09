Le conseil départemental approuve la rénovation de l’auberge du Ballon d’Alsace

En 2019, le Département a réalisé l’acquisition de l’Auberge du Ballon d’Alsace. Lors de la séance plénière du conseil départemental le 23 septembre, les rénovations prévues ont été approuvées. « Les travaux permettront de renforcer l’isolation des façades et de la toiture et de réhabiliter l’espace locatif situé au premier étage en trois chambres d’hôtes et un dortoir de 60m², permettant ainsi un accueil de qualité de la clientèle », analyse le rapport prévu par le Département. Cette opération permettra de revaloriser l’offre d’hébergements touristiques du Ballon d’Alsace. A terme, le but est d’acquérir le label « Grand Site de France ». Une action qui s’inscrit dans la stratégie touristique du Massif des Vosges par le conseil départemental.

Cette opération a été retenue par l’Etat qui subventionne le projet à hauteur de 350 000 euros au titre de la Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID). Le coût prévisionnel total s’élève à 1 497 000 euros TTC.