Le campus métropolitain Belfort – Montbéliard fait choisir aux étudiants son futur logo

Les 16 et 23 septembre à Belfort et Montbéliard ont eu lieu les journées de bienvenue sur le campus. Les 300 étudiants présents ont pu découvrir les 4 logos proposés et ont voté pour celui de leur choix sur une borne interactive. Dans la même dynamique et pour qu’un maximum d’étudiants puissent voter, le Pôle métropolitain se rendra aux dates suivantes pour permettre aux jeunes de pouvoir voter.

– 28 septembre, de 9h à 17h : Bibliothèque universitaire Lucien Febvre, à Belfort

– 29 septembre, de 9h à 17h : UTBM, à Sevenans

– 5 octobre, de 11h15 à 13h30 : Restaurant universitaire Duvillard (Techn’hom), à Belfort

– 5 octobre, de 14h15 à 17h45 : ESTA, à Belfort

– 6 octobre, de 8h30 à 12h30 : UFR STGI, site Louis Néel, à Belfort

– 6 octobre, de 13h30 à 17h15 : UFR STGI, site Roussel, à Belfort

– 7 octobre, de 11h15 à 13h30 : Restaurant universitaire des Portes du Jura, à Montbéliard

Les étudiants pourront voter et tenter leur chance en lançant une roue pour obtenir des stylos, clé USB, tee-shirt… Une fois un logo retenu, il servira « d’identité visuelle » pour le site internet du Campus. Il sera mis en ligne au plus tard à la fin du premier semestre 2022.