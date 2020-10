Le bus de la création revient dans le nord Franche-Comté

Du 1er au 9 octobre, le BGE bus de la création sillonne les route du nord Franche-Comté, « pour répondre gratuitement et sans rendez-vous aux questions que l’on peut se poser sur la création d’entreprise ». C’est quoi ce bus ? « Mme M. souhaite se reconvertir et créer son entreprise. Elle croise la route du BGE bus de la création, installé à Montbéliard. Les conseillers BGE présents lui donnent les premiers conseils et renseignements utiles pour démarrer un parcours de création d’entreprise puis l’invitent à prendre rendez-vous avec un conseiller en création BGE à l’antenne de Belfort pour construire un véritable parcours sur-mesure », détaille le BGE dans un communiqué de presse, qui rappelle que l’initiative fête ses 10 ans. BGE, qui est le premier réseau national d’accompagnement à la création d’entreprises, rappelle l’importance de structurer son projet, le tester, de rechercher des financements ou de questionner sa motivation. « Un fil conducteur dans tout cela : le développement de compétences comme condition au développement économique, la formation comme condition au choix de son avenir professionnel. » Et la BGE peut aider.