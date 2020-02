Le 17e carnaval de Montbéliard programmé le 19 avril

« Le monde en fête ! » Voici la thématique 2020 du carnaval de Montbéliard. Le 19 avril, il s’élancera pour sa 17e édition. « La grande parade composée de 11 chars partira de la Roselière à 14 h 30 et défilera dans les rues du centre- ville de Montbéliard, suivant le même parcours que l’année passée (rue Lalance / rue des Febvres / rue Cuvier / rue de la Schliffe) », informe le collectif M’Ani&fest, qui organise l’évènement, en partenariat avec la municipalité. « Au programme un tour du monde de fêtes emblématiques : les États-Unis, la Colombie, la Chine, la Russie, le Pérou, l’Inde et bien d’autres escales encore… » poursuit le collectif. Plus de 700 défilants sont attendus. Les troupes musicales sont attendues ensuite à La Roselière, à 16 h 30, pour un concert gratuit. « Ce grand défilé sera accompagné d’une multitude d’animations : spectacles de rue, atelier maquillage gratuit, vente de confettis et de beignets », conclut le collectif. Les groupes musicaux attendus : Bagad les Sonneurs du Lion ; Batou Bled’arts ; Batu’CAEM ; Chico Band de Mandeure ; Game of Groove ; Gugga Ratscha ; Harmonie Municipale de Montbéliard ; L’Echo du Mont Bart ; et Ratsch’pockets. Les associations : amicale des associations Bavanaises ; Clowns de la Chiffogne ; Collectif M’Ani&Fest ; comité des fêtes d’Exincourt ; Compagnons du Boitchu ; Croc’en Cirque ; Esprit Danse ; Léo Lagrange ; Les enfants de Grand-Charmont ; Mag Academy ; Maison de Sésame ; Pôle Enfance-Jeunesse de la Ville de Montbéliard ; Show Time ; Signé Montbé ; et Vélo Club de Montbéliard.