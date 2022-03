Lachapelle-sous-Chaux : la conseillère départementale Rachel Couvreux est décédée

La conseillère départementale Rachel Couvreux, élue en 2021 dans le canton de Giromagny, est décédée, annonce le conseil départemental dans un communiqué de presse, ce lundi soir. Rachel Couvreux était également adjointe au maire de Lachapelle-sous-Chaux indique le communiqué. « Mère de 3 enfants, elle a entamé une carrière dans l’Education Nationale en 1983 en tant qu’institutrice, puis comme professeure des écoles en 2000. En 2006, elle devient Principale adjointe au collège Mozart de Danjoutin et en 2011, elle prend la fonction de Principale du collège Val de Rosemont de Giromagny, jusqu’à fin août 2014, lors de son départ à la retraite », détaille le Département. « Femme engagée pour son territoire, disponible et toujours à l’écoute, elle aura tout naturellement rejoint l’action publique en devenant 1re adjointe au maire de Lachapelle-sous-Chaux en 2020, puis conseillère départementale de la majorité, à la suite des élections départementales de juin 2021 », poursuit le communiqué. « Avec sa disparition, le Territoire de Belfort perd une élue de terrain toujours prête à défendre les intérêts des habitants et de son département », témoigne le conseil départemental.