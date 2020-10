La ville de Belfort réactive le dispositif Allô courses

Le service de livraison de courses à domicile Allô courses est réactivé par la mairie de Belfort à la suite de l’annonce du reconfinement. C’est « un service de livraison de courses à domicile afin de venir en aide aux Belfortains âgés de plus de 70 ans ou à mobilité réduite », détaille la municipalité dans un communiqué de presse. Le service sera accessible dès ce lundi 2 novembre. Les bénéficiaires passent leur commande uniquement par téléphone au numéro du centre communal d’action sociale (Tél. : 03 84 54 26 74). « Les commandes peuvent être passées, les lundis et les mercredis, les livraisons sont assurées les mercredis et vendredis », détaille la mairie. Une liste d’une cinquantaine de références de première nécessité est disponible. La commande se fait à partir de cette liste. « Si le besoin est identifié et sous réserve de disponibilité, des produits pourront être ajoutés à la liste », complète la mairie. Une commande par bénéficiaire est possible par semaine. « Les commandes sont assemblées en sacs individualisés par des agents dotés de l’équipement nécessaire au respect des normes sanitaires », poursuit le communiqué. Les livraisons se font en camion frigorifique et déposées devant la porte d’habitation du bénéficiaire.