FCSM : 6000 spectateurs autorisés à Bonal pour Sochaux-Rodez

Le FC Sochaux-Montbéliard a obtenu une dérogation afin d’accueillir 6 500 personnes à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 2 ce samedi 19 septembre à 19h.

Pour la réception du Rodez AF, 6 000 places seront disponibles pour le public, dont les 3 400 abonnés 2020/2021 du FCSM. La jauge de 6 500 places autorisée pour la rencontre inclut les personnes travaillant dans le cadre de celle-ci : joueurs, staffs et dirigeants, contrôle et sécurité, personnel des buvettes, de boutique et de la production télévisée, journalistes, etc.

La billetterie pour la rencontre a débuté ce mercredi et s’effectuera uniquement en ligne sur billetterie.fcsochaux.fr.